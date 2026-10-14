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    Стоматолог Михеева предупредила об опасности выбора врача по рейтингу

    Высокие оценки пациентов не гарантируют квалификацию специалиста. Об этом рассказала врач-стоматолог сети «ИНТАН» Оксана Михеева, сообщает газета «Известия».

    По словам Михеевой, отзывы часто отражают впечатление от сервиса и общения, а не профессиональные навыки. Врач, который берется за сложные случаи, может иметь рейтинг ниже, чем коллега, работающий с простыми проблемами.

    При выборе стоматолога важно учитывать специализацию, опыт лечения аналогичных случаев и подход к диагностике. Узкий профиль не всегда дает преимущество: широкое клиническое мышление помогает учесть взаимосвязь разных проблем. Большой стаж также не исключает осложнений и не гарантирует результат.

    Михеева рекомендовала до начала лечения прийти на консультацию. Важно выяснить, почему врач предлагает конкретный метод, какие есть альтернативы и риски. Обещания стопроцентного успеха или заявления об отсутствии осложнений должны насторожить: полностью исключить риски в медицине невозможно.

    Доверие и комфортное общение помогают пациенту следовать рекомендациям, но не заменяют оценку профессионального подхода. Специалист должен понятно объяснять диагноз, обосновывать решения и открыто обсуждать возможные последствия лечения.

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