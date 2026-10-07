ВОЗ не увидела рисков из-за случая пневмонии в Иркутске

Санитарно-эпидемиологических рисков из-за случая внебольничной пневмонии в Иркутске нет. Такое заявление сделала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщили в Роспотребнадзоре .

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия уведомила ВОЗ об эпидемической ситуации в Иркутской области. Он назвал большую часть информации вокруг региона в интернете ложной и призвал следить за официальными заявлениями Роспотребнадзора.

Ведомство сообщало, что у заболевшей сотрудницы Иркутского противочумного института не нашли микроорганизмов, связанных с работой. Проверка контактных лиц не выявила изменений здоровья из-за инфекций. Роспотребнадзор назвал обстановку в регионе стабильной.

Американский президент Дональд Трамп после гибели заболевшей лаборантки заявил о готовности помочь России в сложившейся ситуации.