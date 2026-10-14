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    Москвичкам напомнили о бесплатной пластике груди после удаления опухоли

    Онколог Хатьков: пластику груди после удаления опухоли в Москве делают по ОМС

    Фото: РИА «Новости»

    Форму груди после удаления опухоли можно восстановить бесплатно в Москве, по ОМС. Об этом в беседе с РИА «Новости» напомнил главный онколог российской столицы Игорь Хатьков.

    Восстановление груди после такой операции внесено в план ВМП, высокотехнологичной медицинской помощи. Хирурги работают по нескольким методикам. Пациенткам ставят силиконовые импланты или используют собственные ткани. Иногда врачи комбинируют оба способа.

    Конкретный метод специалисты подбирают под каждую женщину. Учитывать приходится сразу несколько факторов, от стадии болезни, до особенностей организма.

    Вместе с хирургами с женщинами работают штатные психологи. Болезнь и тяжелая операция вызывают у некоторых москвичек сильный стресс.

    Психологическая помощь помогает справляться с эмоциональными трудностями на всех этапах лечения.

    Маммопластика после лечения рака груди выполняется бесплатно по всей России. Полис ОМС покрывает не только операцию, но и лекарства, в том числе и сами импланты.

    Процедура относится к высокотехнологичной медицинской помощи. Ей пользуются и в Подмосковье. С начала 2026 года в Московской области маммопластику по ОМС сделали 343 женщины.

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