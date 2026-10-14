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    Минздрав назвал самые некурящие регионы России

    Минздрав: доля курящих в Чечне составила всего 0,28%

    Фото: РИА «Новости»

    Чечня, Краснодарский край и Ингушетия вошли в число регионов России с наименьшей распространенностью курения. Об этом свидетельствуют данные Минздрава за сентябрь 2026 года, которые изучило РИА «Новости».

    Самый низкий показатель зафиксировали в Чечне — там курят всего 0,28% всех жителей. В Краснодарском крае этот показатель составил 4,51%, в Ингушетии — 5,94%.

    Далее в списке идут Тува — 6,26%, Дагестан — 8,81% и Ямало-Ненецкий автономный округ — 9,67%. Замыкают десятку Северная Осетия — 10,19%, Мордовия — 10,6% и Чувашия — 11,03%.

    По данным статистики, за последние 12 месяце потребление алкоголя в России снизилось до минимальных значений с 1996 года.

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