Стоматолог Болатаева объяснила, чем опасен отказ от вечерней чистки зубов

За день на зубах скапливаются налет и остатки пищи. Бактерии перерабатывают углеводы и выделяют кислоты, повреждающие эмаль. Ночью слюны становится меньше, ее защитные свойства снижаются.

Регулярный отказ от вечерней чистки может привести к неприятному запаху, кариесу и кровоточивости десен. Мягкий налет постепенно превращается в камень, который щетка уже не удаляет. По словам врача, отказ от сладкого не решает проблему: налет образуется при любом рационе.

Болатаева рекомендовала чистить зубы дважды в день примерно по две минуты пастой с фтором, обязательно перед сном. После вечерней чистки желательно только пить воду. Раз в день нужно очищать межзубные промежутки нитью или ершиками. Ирригатор дополняет, но не заменяет их.

Разовый пропуск, скорее всего, не вызовет серьезных последствий, опасна многолетняя привычка. Кровоточивость, отек десен, стойкий запах, чувствительность, темные пятна или боль требуют обращения к стоматологу. Отсутствие жалоб не исключает заболеваний на ранней стадии.