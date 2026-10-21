360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Врач назвал нормальную и смертельно опасную окружность талии для мужчин

    Врач Малиновская: мужчинам с талией более 102 см может грозить смерть от рака

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru
    Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Мужчинам стоит насторожиться, если объем талии у них превышает 102 сантиметра. Это главный показатель работы репродуктивной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем организма, рассказала NEWS.ru врач-физиотерапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Светлана Малиновская.

    «Нормальный здоровый показатель окружности талии — не больше 94 сантиметров у мужчин. Если он превышает 102 сантиметра, то риск преждевременной смерти от болезней сердца, нарушений углеводного обмена и некоторых видов рака считается высоким», — предупредила она.

    Врач добавила, что каждые лишние пять сантиметров на талии повышают риск преждевременной смерти у мужчин на 17%. Кроме того, если каждые 10 лет размер брюк увеличивается на один, то риск рака возрастает на 33%.

    Малиновская отметила, что если вес нормальный, но объем талии все-равно большой, то пора увеличивать ежедневную физнагрузку и менять питание.

    Ранее эндокринолог сети «Клиника Фомина» Оксана Завальная объяснила, что у мужчин жир чаще накапливается в области живота. Риски для здоровья увеличиваются, если окружность талии превышает 94 сантиметров.

    Читайте также

    Подмосковный врач Баданян: ожирение провоцирует рак молочных желез у мужчин

    Диетолог Дианова назвала бесполезными популярные детоксы для печени

    Эндокринолог Завальная объяснила различия мужского и женского ожирения

    Гематолог Тарновский назвал внезапный отек одной ноги и чувство распирания скрытыми признаками тромбоза вен

    Врач Секачева назвала сосиски и бекон факторами риска развития рака

    Онколог Пылев назвал ожирение одним из факторов риска развития рака груди

    Дефицит витамина D связали с повышенным риском диабета, ожирения и аутоиммунных заболеваний

    Ученые назвали угрозы, которые могут привести к вымиранию человечества

    Эндокринолог Муравьева связала бессонницу и апноэ с набором веса

    Диетолог Долгих рассказала о пользе и рисках квашеной капусты

    Эндокринолог Лазуренко рассказала, как сохранить мышцы после 40 лет

    Эндокринолог указала на опасные последствия похудения на «Оземпике»