Врач назвал нормальную и смертельно опасную окружность талии для мужчин

Врач Малиновская: мужчинам с талией более 102 см может грозить смерть от рака

Мужчинам стоит насторожиться, если объем талии у них превышает 102 сантиметра. Это главный показатель работы репродуктивной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем организма, рассказала NEWS.ru врач-физиотерапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Светлана Малиновская.

«Нормальный здоровый показатель окружности талии — не больше 94 сантиметров у мужчин. Если он превышает 102 сантиметра, то риск преждевременной смерти от болезней сердца, нарушений углеводного обмена и некоторых видов рака считается высоким», — предупредила она.

Врач добавила, что каждые лишние пять сантиметров на талии повышают риск преждевременной смерти у мужчин на 17%. Кроме того, если каждые 10 лет размер брюк увеличивается на один, то риск рака возрастает на 33%.

Малиновская отметила, что если вес нормальный, но объем талии все-равно большой, то пора увеличивать ежедневную физнагрузку и менять питание.

Ранее эндокринолог сети «Клиника Фомина» Оксана Завальная объяснила, что у мужчин жир чаще накапливается в области живота. Риски для здоровья увеличиваются, если окружность талии превышает 94 сантиметров.