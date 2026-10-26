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    В России у каждого десятого школьника выявили лишний вес

    Директор ФИЦ Никитюк: в России каждый десятый школьник страдает ожирением

    человек взвешивается на напольных весах
    Фото: человек взвешивается на напольных весах

    В России каждому десятому школьнику диагностировали алиментарное ожирение или избыточную массу тела. Об этом ТАСС сообщил директор Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Дмитрий Никитюк.

    «В среднем избыточная масса тела и алиментарное ожирение у детей школьного возраста — это 10%. Тяжелые цифры, но их пока что удалось стабилизировать», — сказал он.

    По его словам, ситуацию удалось стабилизировать благодаря организации горячего питания в школах. Кроме того, Роспотребнадзор и родительское сообщество взяли ее на контроль.

    Ранее профессор, доктор медицинских наук, врач-терапевт Светлана Каневская рассказала, что частое употребление свежевыжатых соков, содержащих фруктозу без клетчатки, может привести к ожирению печени.

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