В России у каждого десятого школьника выявили лишний вес

Директор ФИЦ Никитюк: в России каждый десятый школьник страдает ожирением

В России каждому десятому школьнику диагностировали алиментарное ожирение или избыточную массу тела. Об этом ТАСС сообщил директор Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Дмитрий Никитюк.

«В среднем избыточная масса тела и алиментарное ожирение у детей школьного возраста — это 10%. Тяжелые цифры, но их пока что удалось стабилизировать», — сказал он.

По его словам, ситуацию удалось стабилизировать благодаря организации горячего питания в школах. Кроме того, Роспотребнадзор и родительское сообщество взяли ее на контроль.

Ранее профессор, доктор медицинских наук, врач-терапевт Светлана Каневская рассказала, что частое употребление свежевыжатых соков, содержащих фруктозу без клетчатки, может привести к ожирению печени.