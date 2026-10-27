Сегодня 12:45 Форум «Репродуктивное здоровье молодежи» прошел в Солнечногорске Здоровье

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Форум «Репродуктивное здоровье молодежи» состоялся в Солнечногорске. Участники обсудили, как выстраивать уважительные отношения, какие привычки могут повлиять на здоровье в будущем и почему не стоит верить всему, что рассказывают в Сети.

Фото: МОРО СЖР

Как отметила директор колледжа «Подмосковье» Антонина Юдина, студенты — уже не дети и еще не взрослые. «Поэтому важно сейчас поднимать эту тему — как раз сейчас закладывается будущее в их здоровье, здоровье как родителей», — рассказала Юдина.

Фото: МОРО СЖР

Организатором форума стали представители Московского областного регионального отделения СЖР. Идею поддержали сотрудники колледжа «Подмосковье». Основная идея — дать молодым людям обсуждать важные темы и получать информацию от специалистов. Форум прошел в рамках программы «Репродуктивное здоровье молодежи», которую реализует Московское областное региональное отделение Союза женщин России. «Здоровье будущих родителей, здоровье детей — это не только благополучие семьи. Это будущее нашей страны. Ведь сильная страна начинается с малышей, которые растут в любви, заботе и уверенности в завтрашнем дне», — поделилась председатель Московского областного регионального отделения Союза женщин России Екатерина Богдасарова. Специалисты разобрали, как медиа могут влиять на представления о внешности и не только. Участники обсудили личные границы и восприятие собственного тела. «Молодежь достаточно большое количество времени проводит в социальных сетях. К сожалению, не весь тот контент, который они просматривают, сказывается положительным образом на их психологическом благополучии», — прокомментировала медицинский психолог Московского областного перинатального центра Алена Казачкова.

Фото: МОРО СЖР

Врачи рассказали о сохранении мужского и женского здоровья, профилактике ВПЧ и возможностях сохранения репродуктивной функции. Медики обсудили и последствия вредных привычек, которые выливаются годы спустя. «Нам очень хочется, чтобы дети в школах и дети в колледжах были здоровы, они были готовы стать родителями. И, конечно, сделать нашу страну сильнее и, конечно, здоровее», — прокомментировала доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Наталья Санина.

Фото: МОРО СЖР