Форум «Репродуктивное здоровье молодежи» прошел в Солнечногорске
Форум «Репродуктивное здоровье молодежи» состоялся в Солнечногорске. Участники обсудили, как выстраивать уважительные отношения, какие привычки могут повлиять на здоровье в будущем и почему не стоит верить всему, что рассказывают в Сети.
Как отметила директор колледжа «Подмосковье» Антонина Юдина, студенты — уже не дети и еще не взрослые.
«Поэтому важно сейчас поднимать эту тему — как раз сейчас закладывается будущее в их здоровье, здоровье как родителей», — рассказала Юдина.
Организатором форума стали представители Московского областного регионального отделения СЖР. Идею поддержали сотрудники колледжа «Подмосковье».
Основная идея — дать молодым людям обсуждать важные темы и получать информацию от специалистов. Форум прошел в рамках программы «Репродуктивное здоровье молодежи», которую реализует Московское областное региональное отделение Союза женщин России.
«Здоровье будущих родителей, здоровье детей — это не только благополучие семьи. Это будущее нашей страны. Ведь сильная страна начинается с малышей, которые растут в любви, заботе и уверенности в завтрашнем дне», — поделилась председатель Московского областного регионального отделения Союза женщин России Екатерина Богдасарова.
Специалисты разобрали, как медиа могут влиять на представления о внешности и не только. Участники обсудили личные границы и восприятие собственного тела.
«Молодежь достаточно большое количество времени проводит в социальных сетях. К сожалению, не весь тот контент, который они просматривают, сказывается положительным образом на их психологическом благополучии», — прокомментировала медицинский психолог Московского областного перинатального центра Алена Казачкова.
Врачи рассказали о сохранении мужского и женского здоровья, профилактике ВПЧ и возможностях сохранения репродуктивной функции. Медики обсудили и последствия вредных привычек, которые выливаются годы спустя.
«Нам очень хочется, чтобы дети в школах и дети в колледжах были здоровы, они были готовы стать родителями. И, конечно, сделать нашу страну сильнее и, конечно, здоровее», — прокомментировала доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Наталья Санина.
После встречи студенты могли анонимно задать вопросы специалистам и получить консультацию. В Союзе женщин России рассчитывают, что программа поможет молодым лучше ориентироваться в вопросах здоровья и принимать более осознанные решения.