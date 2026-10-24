Назван наиболее подверженный инсульту возраст

Невролог Овчинникова: инсульт чаще встречается у людей старше 60 лет

Из-за гипертонии, сахарного диабета и других нарушений инсульт чаще встречается у пожилых людей, чем у молодежи. Об этом врач-невролог Приморской краевой клинической больницы № 1 Елена Овчинникова сообщила РИА «Новости» .

Она заявила о существовании прямой связи между возрастом и риском инсульта. Чаще всего он встречается у людей старше 60 лет из-за большей распространенности сахарного диабета, повышенного давления и холестерина в крови.

У молодежи и в среднем возрасте, по словам Овчинниковой, причиной острого нарушения мозгового кровообращения становится в основном генетическая патология.

«Несмотря на то, что инсульт молодеет, пока все-таки чаще он у пожилых людей. <…> Считается, что после 60 лет возникают основные факторы риска», — объяснила доктор.

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