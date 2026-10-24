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    Назван наиболее подверженный инсульту возраст

    Невролог Овчинникова: инсульт чаще встречается у людей старше 60 лет

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru
    Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Из-за гипертонии, сахарного диабета и других нарушений инсульт чаще встречается у пожилых людей, чем у молодежи. Об этом врач-невролог Приморской краевой клинической больницы № 1 Елена Овчинникова сообщила РИА «Новости».

    Она заявила о существовании прямой связи между возрастом и риском инсульта. Чаще всего он встречается у людей старше 60 лет из-за большей распространенности сахарного диабета, повышенного давления и холестерина в крови.

    У молодежи и в среднем возрасте, по словам Овчинниковой, причиной острого нарушения мозгового кровообращения становится в основном генетическая патология.

    «Несмотря на то, что инсульт молодеет, пока все-таки чаще он у пожилых людей. <…> Считается, что после 60 лет возникают основные факторы риска», — объяснила доктор.

    Ранее врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили  объяснил, как правильно измерять давление. Он перечислил основные ошибки при пользовании тонометром.

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