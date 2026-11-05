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    Сомнолог Калинкин объяснил, как матрас и подушка могут ухудшать сон

    Врач Калинкин: постельные принадлежности не меняют архитектуру сна

    Руководитель Центра медицины сна МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Калинкин рассказал, что неподходящие матрас и подушка могут вызывать боль и мешать спать, сообщает RT.

    По словам специалиста, наука не подтвердила значимого воздействия матраса и подушки на качество сна. При этом многое зависит от материала, из которого они сделаны.

    Калинкин пояснил, что слишком низкая или высокая подушка может провоцировать боль в шее и верхнем плечевом поясе. Это, в свою очередь, способно ухудшать сон. Аналогичная проблема возможна и с матрасом.

    Люди обычно выбирают постельные принадлежности методом проб и ошибок: одним удобнее спать на жестком, другим — на мягком. Удачный выбор может уменьшить боль в спине и шее и за счет этого улучшить качество сна, но не изменить его архитектуру, подчеркнул сомнолог. Он добавил, что существует более 80 видов нарушений сна.

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