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    Диетолог назвал супы, которые снижают артериальное давление

    Диетолог Бил: Супы из фасоли и гороха способствуют нормализации давления

    Фото: РИА «Новости»

    Некоторые супы способствуют нормализации артериального давления из-за определенных продуктов в составе. Об этом заявила диетолог Кейтлин Бил в беседе с изданием Health.

    Одним из таких вариантов она назвала чечевичный суп: чашка вареной чечевицы дает около 16 граммов клетчатки и 731 миллиграммов калия, которые помогают контролировать давление и расслаблять сосуды. Также подойдут супы из черной фасоли и колотого гороха — источники клетчатки, калия и магния.

    Еще один вариант — минестроне с томатами и фасолью. Он соответствует принципам диеты DASH, снижающей давление, а также содержит калий и ликопин.

    Помимо этого, диетолог посоветовала куриный суп с картофелем, овощами, бобовыми или цельнозерновыми крупами. По ее словам, важно не пересаливать, иначе избыток соли повысит давление и сведет пользу на нет.

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