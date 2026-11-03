Россиян предупредили о крадущем 20 лет жизни состоянии

Врач Морозова: метаболический синдром сокращает жизнь на 10-20 лет

Метаболический синдром способен сократить продолжительность жизни человека на 10–20 лет и повысить риск тяжелых заболеваний. Об этом в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» рассказала эндокринолог Галина Морозова.

Врач объяснила, что синдром связан с нарушением обмена веществ и снижением чувствительности тканей к инсулину.

«Эти состояния 10-20 лет украдут из жизни», — предупредила медик.

Морозова добавила, что среди вероятных последствий — онкологические заболевания, сахарный диабет, цирроз печени, инсульт и инфаркт. Кроме того, нарушения могут привести к эректильной дисфункции и острому панкреатиту.

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