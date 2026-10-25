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    Россиянам объяснили, с каким ночником можно спать детям

    «Объясняем.рф»: при страхе темноты ребенок может засыпать с тусклым ночником

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru
    Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Если человек хочет хорошо высыпаться, то свет следует тушить, но иначе приходится поступать, если у ребенка — страх темноты. Специалисты советуют в таких случаях остановить выбор на неярком ночнике, рассказали на канале «Объясняем.рф».

    «Если ребенок боится засыпать в темноте, подойдет ночник с тусклым теплым светом. Он должен едва освещать комнату», — объяснили авторы канала.

    Специалисты также напомнили, что темнота играет важную роль в формировании детского организма и в процессах его восстановления. Именно во время фазы глубокого сна вырабатывается большая часть гормона роста — соматотропина.

    Специалисты также напомнили, что гормон мелатонин хуже вырабатывается, если мозг не понимает, когда наступает ночь. Это касается не только детей, но и взрослых. Если спать со светов, то это чревато развитием сердечно-сосудистых заболеваний, нарушению обмена веществ, возникновению хронической усталости, ослаблению иммунитета и сбою пищевого поведения. Кроме того, повышаются риски нейродегенеративных и онкологических заболеваний.

    Ранее педиатр, заведующая консультативно-диагностическим отделением № 2 поликлиники № 2 Мытищинской больницы Зинаида Полканова рассказала, что дефицит сна может ослаблять детский иммунитет. Детям от трех до шести лет требуется спать от 10 до 13 часов, а вот подросткам старше 13 лет — от восьми до 10.

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