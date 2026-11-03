«Запрещено даже брать». Онколог рассказал, за чей счет в России лечат рак

Врачам запрещено брать деньги за лечение рака в России, оно проводится по полису ОМС. Об этом главный онколог Минздрава Андрей Каприн сообщил ТАСС на полях конгресса «Национальное здравоохранение».

«У нас абсолютно запрещено даже брать оплату с пациентов, и все покрывается у нас по ОМС и по ВМП», — сказал доктор.

Каприн заявил, что России есть, чем гордиться. Она входит в число лидеров по лечению онкозаболеваний.

Ранее Минздрав разработал проект программы госгарантий бесплатного оказания медпомощи, которым предложил финансировать большинство новых методов лечения в онкологии, сердечно-сосудистой хирургии, гематологии и других направлениях из средств ОМС. Юрист по медицинским делам Екатерина Батурина сообщила, куда обращаться в случае отказа.