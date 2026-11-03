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    Назван один из главных рисков для долголетия

    Мурашко: ожирение провоцирует развитие болезней и отнимает годы жизни

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru
    Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Такая системная патология как ожирение может сократить продолжительность человеческой жизни и значительно повысить риск развития хронических заболеваний, включая рак. Об этом глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал на пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение», сообщили «Известия».

    «Недавно опубликованные сравнительные данные говорят о том, что ожирение больше всего влияет как на развитие хронических неинфекционных заболеваний, так и крадет определенные годы жизни», — сказал он.

    По его словам, международное сообщество активно борется с проблемой ожирения. Кроме того, эта проблема также значима и для российской системы здравоохранения.

    Ранее в Минздраве сообщали, что в России ежегодно регистрируют до 440 тысяч случаев инсульта, который стремительно молодеет. Его фиксировали у людей от 18 до 45 лет, причем в группе риска курильщики, диабетики, гипертоники и люди с ожирением.

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