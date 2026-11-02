Врач объяснил, когда высокий сахар не означает диабет

Эндокринолог Баранов: скачки глюкозы не всегда говорят о болезни

Скачки сахара в крови не всегда означают диабет, но и игнорировать их не стоит. Об этом РИА «Новости» рассказал диетолог и эндокринолог Павел Баранов.

По словам врача, норма глюкозы натощак составляет от 3,3 до 6 миллимоль на литр. Показатель ниже этого уровня называют гипогликемией, выше — гипергликемией.

При этом выход за границы нормы не всегда говорит о заболевании. На уровень сахара влияют физическая нагрузка, углеводы в рационе и стресс. При испуге или раздражении организм выделяет адреналин и кортизол, которые повышают глюкозу.

«Для того, чтобы анализ был информативен, важно правильно к нему подготовиться», — отметил Баранов.

Он советует сдавать кровь строго натощак, не нервничать перед процедурой и пить только воду. Если все условия соблюдены, а результат выше нормы, врач рекомендует пересдать анализ, чтобы исключить ошибку лаборатории.

Особенно внимательным стоит быть тем, у кого есть родственники с диабетом второго типа — предрасположенность к нему чаще всего передается по наследству.

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