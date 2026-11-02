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    Врач объяснил, когда высокий сахар не означает диабет

    Эндокринолог Баранов: скачки глюкозы не всегда говорят о болезни

    Фото: 360.ru

    Скачки сахара в крови не всегда означают диабет, но и игнорировать их не стоит. Об этом РИА «Новости» рассказал диетолог и эндокринолог Павел Баранов.

    По словам врача, норма глюкозы натощак составляет от 3,3 до 6 миллимоль на литр. Показатель ниже этого уровня называют гипогликемией, выше — гипергликемией.

    При этом выход за границы нормы не всегда говорит о заболевании. На уровень сахара влияют физическая нагрузка, углеводы в рационе и стресс. При испуге или раздражении организм выделяет адреналин и кортизол, которые повышают глюкозу.

    «Для того, чтобы анализ был информативен, важно правильно к нему подготовиться», — отметил Баранов.

    Он советует сдавать кровь строго натощак, не нервничать перед процедурой и пить только воду. Если все условия соблюдены, а результат выше нормы, врач рекомендует пересдать анализ, чтобы исключить ошибку лаборатории.

    Особенно внимательным стоит быть тем, у кого есть родственники с диабетом второго типа — предрасположенность к нему чаще всего передается по наследству.

    Ранее врач рассказал, что нужно предпринять, чтобы не заболеть гриппом всей семьей.

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