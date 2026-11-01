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    Россиянам рассказали, стоит ли прививаться от гриппа в ноябре

    Эпидемиолог Семейкина: ноябрь — это оптимальное время для вакцинации от гриппа

    Фото: 360.ru

    Ноябрь — это оптимальное время для вакцинации от гриппа, организм успевает выработать антитела к началу эпидемического сезона. Об этом РИА «Новости» рассказала заведующая отделом эпидемиологии «Центра гигиены и эпидемиологии» в Приморском крае Любовь Семейкина.

    С момента прививки до формирования полноценного иммунитета проходит от 10-14 дней до двух-четырех недель. Врач напомнила, что пик заболеваемости в России начинается в декабре.

    «Достигает пика в январе–феврале и может продолжаться до марта. Прививаясь в ноябре, человек успевает выработать защиту как раз к началу эпидемического сезона», — отметила врач.

    Следовательно, ноябрь является оптимальным временем для вакцинации. Иммунитет после прививки сохраняется около года, добавила Семейкина.

    В Роспотребнадзоре сообщили о росте заболеваемости гриппом в России. На прошлой неделе зафиксировали более 614 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19.

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