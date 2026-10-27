Сомнолог Калинкин назвал причины ночных пробуждений
Врач Калинкин: ухудшение самочувствия из-за сна требует помощи специалиста
Кофеин, алкоголь, курение, гаджеты и избыточный свет могут провоцировать ночные пробуждения. Иногда устранения этих факторов достаточно для улучшения сна, сообщает RT.
Руководитель Центра медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Калинкин объяснил, что молодой здоровый человек в норме может просыпаться до 21 раза в час. Такие микропробуждения длятся от трех до 15 секунд и не остаются в памяти.
По словам специалиста, употребление кофеиносодержащих продуктов перед сном, вредные привычки и хронические заболевания могут превращать короткие пробуждения в более длительные. Их человек уже запоминает. Если это сказывается на качестве жизни, самочувствии и работоспособности, следует обратиться к специалисту.
Для начала Калинкин посоветовал свести к минимуму кофе, алкоголь и курение, убрать гаджеты, компьютеры и избыточный свет. Он пояснил, что свет влияет на выработку мелатонина. Некоторым пациентам эти меры помогают наладить сон.