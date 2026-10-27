Сомнолог Калинкин назвал причины ночных пробуждений

Кофеин, алкоголь, курение, гаджеты и избыточный свет могут провоцировать ночные пробуждения. Иногда устранения этих факторов достаточно для улучшения сна, сообщает RT .

Руководитель Центра медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Калинкин объяснил, что молодой здоровый человек в норме может просыпаться до 21 раза в час. Такие микропробуждения длятся от трех до 15 секунд и не остаются в памяти.

По словам специалиста, употребление кофеиносодержащих продуктов перед сном, вредные привычки и хронические заболевания могут превращать короткие пробуждения в более длительные. Их человек уже запоминает. Если это сказывается на качестве жизни, самочувствии и работоспособности, следует обратиться к специалисту.

Для начала Калинкин посоветовал свести к минимуму кофе, алкоголь и курение, убрать гаджеты, компьютеры и избыточный свет. Он пояснил, что свет влияет на выработку мелатонина. Некоторым пациентам эти меры помогают наладить сон.