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    Лечение цистита популярным народным средством довело британку до сепсиса и комы

    Жительница Великобритании впала в кому из-за лечения инфекции клюквенным соком

    Фото: РИА «Новости»

    Жительница Шеффилда в северной Англии 30 лет лечила инфекцию мочевыводящих путей клюквенным соком. Она запустила болезнь настолько, что она перекинулась на почки и довела женщину до реанимации. Об этом сообщило издание LADBibble.

    Кэрол Хедли с подросткового возраста страдала от жжения и частых походов в туалет. Вместо того, чтобы обратиться к врачу, она лечилась дешевым народным средством. Женщина покупала порошок от цистита и клюквенный сок.

    Схема, как ей казалось, 30 лет не давала сбоя. На самом же деле, запущенная инфекция мочевыводящих путей вызвала почечную инфекцию и сепсис.

    «Было жжение при мочеиспускании, у меня поднялась температура <…>. У меня также болела спина, но я искренне думала, что это из-за того, что я весь день на ногах. Теперь я знаю, что это были мои почки», — сказала британка.

    Когда дочь привезла Хедли в больницу, она несвязно говорила и мучилась от высокой температуры. Женщина пережила клиническую смерть и была введена в искусственную кому. Лечение помогло, но теперь у нее 30% почечная недостаточность.

    Ранее исполняющий обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина предупредила об опасности клюквы. Эта ягода содержит оксалаты.

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