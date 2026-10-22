Лечение цистита популярным народным средством довело британку до сепсиса и комы

Жительница Шеффилда в северной Англии 30 лет лечила инфекцию мочевыводящих путей клюквенным соком. Она запустила болезнь настолько, что она перекинулась на почки и довела женщину до реанимации. Об этом сообщило издание LADBibble .

Кэрол Хедли с подросткового возраста страдала от жжения и частых походов в туалет. Вместо того, чтобы обратиться к врачу, она лечилась дешевым народным средством. Женщина покупала порошок от цистита и клюквенный сок.

Схема, как ей казалось, 30 лет не давала сбоя. На самом же деле, запущенная инфекция мочевыводящих путей вызвала почечную инфекцию и сепсис.

«Было жжение при мочеиспускании, у меня поднялась температура <…>. У меня также болела спина, но я искренне думала, что это из-за того, что я весь день на ногах. Теперь я знаю, что это были мои почки», — сказала британка.

Когда дочь привезла Хедли в больницу, она несвязно говорила и мучилась от высокой температуры. Женщина пережила клиническую смерть и была введена в искусственную кому. Лечение помогло, но теперь у нее 30% почечная недостаточность.

Ранее исполняющий обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина предупредила об опасности клюквы. Эта ягода содержит оксалаты.