Россиянам рекомендовали получать магний и витамин K из пищи

Здоровому человеку с полноценным питанием не нужен дополнительный прием кальция, витаминов D и K2, магния и других препаратов. Об этом рассказал врач-терапевт Александр Новиков, сообщает « Свободная пресса ».

Новиков пояснил, что костная ткань состоит не только из минералов: ее основу составляет белковый матрикс. Белок также необходим для поддержания мышечной массы. Мышцы помогают снизить риск падений и переломов.

Педиатр, ревматолог, кандидат медицинских наук Маргарита Солошенко уточнила, что основа кости — коллаген. По ее словам, ориентир потребления белка составляет около грамма на килограмм веса. Его следует распределять по приемам пищи, а не съедать всю порцию вечером. Представление о том, что белок вымывает кальций, данные не подтверждают.

Магний и витамин K тоже участвуют в процессах, связанных с костной тканью. Оба врача рекомендовали получать необходимые вещества из обычной еды. Солошенко добавила, что исследования не показали эффективности добавок витамина K2 для профилактики переломов.