360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Россиянам рекомендовали получать магний и витамин K из пищи

    Ревматолог Солошенко: добавки K2 не доказали пользу для профилактики переломов

    Здоровому человеку с полноценным питанием не нужен дополнительный прием кальция, витаминов D и K2, магния и других препаратов. Об этом рассказал врач-терапевт Александр Новиков, сообщает «Свободная пресса».

    Новиков пояснил, что костная ткань состоит не только из минералов: ее основу составляет белковый матрикс. Белок также необходим для поддержания мышечной массы. Мышцы помогают снизить риск падений и переломов.

    Педиатр, ревматолог, кандидат медицинских наук Маргарита Солошенко уточнила, что основа кости — коллаген. По ее словам, ориентир потребления белка составляет около грамма на килограмм веса. Его следует распределять по приемам пищи, а не съедать всю порцию вечером. Представление о том, что белок вымывает кальций, данные не подтверждают.

    Магний и витамин K тоже участвуют в процессах, связанных с костной тканью. Оба врача рекомендовали получать необходимые вещества из обычной еды. Солошенко добавила, что исследования не показали эффективности добавок витамина K2 для профилактики переломов.

    Читайте также

    В России за неделю выявили более 665 тысяч случаев ОРВИ и гриппа

    Названы продукты для улучшения настроения

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Популярная у россиян привычка оказалась очень опасна

    Врач назвал нормальную и смертельно опасную окружность талии для мужчин

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Россиянам озвучили первые признаки рака молочной железы

    Язва убила актера в 44 года. Врач объяснил, почему болезнь оказалась смертельной

    Жуковская областная клиническая больница. Региональный центр травматологии и ортопедии

    Россиянам объяснили, почему нельзя игнорировать психосоматический кашель

    Названа оптимальная температура воздуха в спальне

    Врач Чинчак назвал глупостью отказ от неонатального скрининга

    В России зарегистрировали препарат для лечения злокачественных опухолей

    Педиатр объяснила, чем опасен низкий вес ребенка при рождении

    В России создали домашний экспресс-тест для определения кариеса