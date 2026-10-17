В России создали домашний экспресс-тест для определения кариеса

В МФТИ совместно с одним из ведущих российских производителей средств для гигиены рта разработали домашний экспресс-тест для оценки состояния полости рта, который позволяет в считаные минуты определить, требуется ли визит к стоматологу. Об этом 360.ru рассказали разработчики.

В набор входят калибратор — цветовая шкала для точной оценки, диагностическая тест-полоска, пипетка и стаканчик. Слюну собирают в стаканчик, пипеткой наносят по капле на каждый участок маркера, фотографируют полоску на фоне шкалы и загружают снимок в мобильное приложение.

«Наша команда создала полный процесс этой технологии. От того, как нам нужно обнаружить все необходимые объекты на фотографии, до того, как программа понимает, что означает цвет, какая концентрация», — рассказал специалист-разработчик, студент МФТИ Георгий Машков.

Тест-полоска анализирует слюну по пяти биомаркерам: лейкоцитам, крови, белку, уровню кислотности и общей жесткости. Приложение расшифровывает результат и дает персональные рекомендации по уходу.

Это первое в мире медицинское изделие подобного рода. Оно будет стоить меньше тысячи рублей, и уже скоро появится в продаже — его можно будет купить в стоматологических клиниках, аптеках и на маркетплейсах.