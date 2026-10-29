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    ОМС покроет новые методы лечения? Что войдет в программу госгарантий на 2027-2029 годы

    В СМИ появилась информация о том, что большинство новых методов лечения в рамках программы госгарантий на 2027-2029 годы будет финансироваться за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС). О каких именно методах идет речь и как это будет работать, разбирался 360.ru.

    Суть проекта Минздрава

    Минздрав России разработал проект программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов.

    «Большинство новых методов будут финансироваться за счет средств ОМС», — сообщило РИА «Новости» со ссылкой на министерство.

    Однако не все проекты Минздрава принимаются, напомнила 360.ru адвокат, юрист по медицинским делам Екатерина Батурина.

    «Есть проект. Как мы видим в последнее время, не все проекты Минздрава принимаются. Многие не проходят стадию общественных дискуссий. Недавно был проект, например, связанный с изменением сроков выдачи больничных листов, люди стали возмущаться, и [инициативу] отложили», — добавила она.

    Фото: Медиасток.рф

    По ее словам, нынешний проект направлен на мотивацию россиян.

    Успокоить, сказав, что по системе ОМС будут вам новые методики, что все-таки развивается медицина.

    Екатерина Батурина.

    Медицинский юрист Ирина Гриценко отметила, что новые методики по ОМС оказывать вовсе не будут.

    «ОМС — это установленные диагнозы, которые известны, и человека лечат по клиническим рекомендациям. <… > У нас новый метод вообще никогда не будет оказан в рамках ОМС. В рамках ОМС [услуги] оказываются только в соответствии с клиническими рекомендациями, которые содержатся в приказах, утвержденных ассоциациями и Минздравом», — заявила она 360.ru.

    Эксперт уточнила, что есть федеральная программа государственных гарантий бесплатного оказания медуслуг, которая определяет виды, формы и условия оказания помощи, финансируемые за счет ОМС.

    Далее — территориальная программа устанавливает условия оказания помощи в конкретном субъекте.

    Ирина Гриценко

    У россиян есть право выбирать: сделать услугу за деньги или бесплатно.

    «Чаще всего люди не согласны с ожиданием. Например, долго ждать, когда будет МРТ проведено, надо в очередь встать. Тогда можно получить эти услуги платно. Условием получения услуг платно является подписание договора о платном оказании медицинской услуги, где указаны существенные условия, также оплата стоимости этой услуги. В каждом учреждении, даже государственном, есть прайс-лист», — напомнила Гриценко.

    О каких новых методиках идет речь

    Согласно проекту, помощь будет предлагаться по разным профилям, включая онкологию, сердечно-сосудистую хирургию и гематологию.

    «Это самые серьезные заболевания. Включена трансплантация костного мозга. Трансплантацию сейчас очень активно продвигают. Но у меня есть ряд дел, которые говорят о том, что это достаточно небезопасная медицинская помощь, и вообще там очень много рисков. Надо 100 раз подумать, стоит ли идти на это, не все так просто. Кому-то это помогает, но очень много рисков», — предупредила Батурина.

    Методики пока не перечислили в конкретном документе.

    Фото: Медиасток.рф

    Куда обращаться, если медорганизация не предоставляет помощь по ОМС

    Если медицинская организация отказывается оказать помощь по ОМС, следует написать обращение в Минздрав или департамент здравоохранения Москвы с подтверждением диагноза.

    «В заявительном порядке будет разрешаться этот вопрос. <… > Но если ситуация критичная, не исключено обращение в суд, потому что любое действие или бездействие должностных лиц либо уполномоченных компетентных лиц всегда может быть обжаловано. Это не проблема», — отметила Батурина.

    С проектом Минздрава можно ознакомиться на сайте правительства России.

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