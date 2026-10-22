В Башкирии врачи извлекли из бронха пациента золотые зубы

В Стерлитамаке врачи спасли мужчину, который два года носил в своем брохе зубной протез. Последний год он страдал от постоянного кашля, пока не попал в больницу с подозрением на пневмонию, рассказал министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин в «Максе» .

Мужчина поступил в эндоскопическое отделение Городской клинической больницы № 1. Он полагал, что болеет из-за возраста или простуды, за помощью к медикам не обращался. Все изменилось в начале октября, когда его состояние ухудшилось.

В процессе первичного обследования врачи заметили в главном бронхе справа инородное тело. Во время опроса пациента выяснилась удивительная деталь.

«Около двух лет назад он проснулся и обнаружил, что во сне потерял зубной протез. Тогда он не придал этому значения, не подозревая, что протез не просто выпал, а отправился в „путешествие“ по дыхательным путям», — уточнил Рахматуллин.

Мужчине провели экстренную бронхоскопию. Врачи с помощью специальной петли извлекли протез. Теперь мужчина восстанавливается.

Ранее в Домодедове врачи спасли мужчину, у которого на фоне пневмонии развилась острая почечная недостаточность.