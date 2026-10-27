В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости гриппом в России

На прошлой неделе в России зафиксировали более 614 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19, заболеваемость гриппом в стране продолжает увеличиваться. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«На 43-й неделе 2026 года в Российской Федерации зарегистрировано свыше 614 тысяч случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19. Заболеваемость гриппом продолжает расти», — заявили в ведомстве.

Среди циркулирующих респираторных вирусов доминируют возбудители негриппозной природы — 95,2%, в том числе риновирусы — 44,6%, парагрипп — 17%, а на вирусы гриппа приходится 4,8%, среди которых выявлены A (H1N1), A (H3N2), B и C.

В российских регионах продолжают прививать граждан от гриппа. Сейчас вакцинацию прошли свыше 31,4 миллиона человек.

Ранее ветеринар Андрей Руденко заявил, что кошки восприимчивы к вирусам гриппа.