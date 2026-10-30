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    Врач рассказала о пользе красной икры

    Терапевт Фургал: красная икра полезна для печени и мозга

    Фото: РИА «Новости»

    Красная икра полезна для организма, она содержит легкоусвояемый белок и большое количество холина. Подробности рассказала РИА «Новости» врач-терапевт, ассистент Департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Анна Фургал.

    «С точки зрения биохимии красная икра — это не просто „рыбьи яйца“, а сложноорганизованная эмульсия. <…> Деликатес является рекордсменом по содержанию холина. Это вещество — главный строительный материал для нейромедиатора ацетилхолина, от которого зависят память и скорость мышления, а также гепатопротектор, защищающий печень от ожирения», — рассказала врач.

    Фургал предостерегла от чрезмерного употребления икры из-за высокого содержания соли. Также в икре содержатся нуклеотиды и глутаминовая кислота, которые стимулируют центр голода и отключают сигнал «стоп».

    «Натрий устремляется в кровь, вызывая осмотический сдвиг: вода из клеток выходит в межклеточное пространство, объем циркулирующей крови резко возрастает, и возникает тот самый утренний „эффект аквариума“ — отечное лицо и скачок давления», — пояснила врач.

    Специалист отметила, что за раз можно съедать не более двух чайных ложек икры, это примерно 25 граммов.

    Соль в белой икре опасна для людей с болезнями сердца и почек. Продукт можно запекать или есть без предварительного приготовления.

    Ранее стало известно, что килограмм красной икры в предновогоднюю неделю может стоить до 35 тысяч рублей. Это связано с тем, что улов нынешнего года оказался намного меньше ожидаемого.

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