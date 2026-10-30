Врач рассказала о пользе красной икры

Красная икра полезна для организма, она содержит легкоусвояемый белок и большое количество холина. Подробности рассказала РИА «Новости» врач-терапевт, ассистент Департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Анна Фургал.

«С точки зрения биохимии красная икра — это не просто „рыбьи яйца“, а сложноорганизованная эмульсия. <…> Деликатес является рекордсменом по содержанию холина. Это вещество — главный строительный материал для нейромедиатора ацетилхолина, от которого зависят память и скорость мышления, а также гепатопротектор, защищающий печень от ожирения», — рассказала врач.

Фургал предостерегла от чрезмерного употребления икры из-за высокого содержания соли. Также в икре содержатся нуклеотиды и глутаминовая кислота, которые стимулируют центр голода и отключают сигнал «стоп».

«Натрий устремляется в кровь, вызывая осмотический сдвиг: вода из клеток выходит в межклеточное пространство, объем циркулирующей крови резко возрастает, и возникает тот самый утренний „эффект аквариума“ — отечное лицо и скачок давления», — пояснила врач.

Специалист отметила, что за раз можно съедать не более двух чайных ложек икры, это примерно 25 граммов.

Соль в белой икре опасна для людей с болезнями сердца и почек. Продукт можно запекать или есть без предварительного приготовления.

Ранее стало известно, что килограмм красной икры в предновогоднюю неделю может стоить до 35 тысяч рублей. Это связано с тем, что улов нынешнего года оказался намного меньше ожидаемого.