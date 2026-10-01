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    Россиянам рассказали, можно ли «приучить» организм к аллергену

    Иммунолог Москаева запретила специально контактировать с кошками при аллергии

    Фото: РИА «Новости»

    Если у вас аллергия, например, на кошек, не стоит пытаться приучить организм к аллергену, специально общаясь с этими животными. Популярный миф опровергла в беседе с 360.ru аллерголог-иммунолог Елена Москаева.

    «Так можно даже, наоборот, заработать очень выраженную реакцию. Чтобы организм приучился, нужно ввести аллерген, который мы привыкли получать с воздухом, в определенных дозах нетипичным для иммунной системы образом. Это могут быть подкожные инъекции, капли, таблетки под язык», — пояснила она.

    Именно так формируются регуляторные механизмы, «подсказывающие» организму, что те или иные молекулы безопасны и не нужно от них защищаться.

    О том, как работает новая российская вакцина против аллергии на пыльцу березы и чем она уникальна — в материале 360.ru.

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