Аллерголог Шабалина посоветовала отказаться от морепродуктов осенью

Врач-иммунолог Оксана Шабалина предупредила, что поздней осенью аллергию чаще вызывают пылевые клещи и плесень. Людям с реакцией на клещей она посоветовала исключить из рациона морепродукты, сообщает « Москва 24 ».

До начала октября у склонных к поллинозу людей сохраняется реакция на сорные травы. В холодную и влажную погоду концентрация пыльцы заметно снижается.

Аллергию также могут вызвать споры плесневых грибов, которые размножаются во влажной опавшей листве. Риск возрастает во время прогулок по листьям и контакта с ними.

Шабалина рекомендовала поддерживать влажность воздуха дома на уровне до 50%, регулярно проводить влажную уборку и сократить число ковров, пледов и декоративных подушек. Детям, чувствительным к пыли, стоит оставить одну-две мягкие игрушки и стирать их не реже раза в месяц.

Врач отметила, что аллергия отличается от ОРВИ отсутствием температуры, ломоты и боли в горле. Ее признаки — насморк, слезотечение, зуд в горле, чихание и покашливание, передает RT.