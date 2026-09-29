Россиянам объяснили, почему частые простуды не означают иммунодефицит
Доцент Дубровина: чрезмерный иммунный ответ ведет к аллергии
Частые простуды не всегда говорят об иммунодефиците: иногда причина в большом числе контактов с вирусами. Чрезмерная активность иммунной системы тоже может навредить, сообщает RuNews24.ru.
Кандидат медицинских наук, доцент кафедры гигиены ИПМ Пироговского Университета Екатерина Дубровина пояснила, что врожденный иммунитет быстро реагирует на возбудителей, но не запоминает их. Приобретенный формируется после болезней и вакцинации: он распознает знакомые угрозы и помогает быстрее с ними справляться. Эти два механизма работают вместе.
На работу иммунной системы влияют наследственность, контакты с возбудителями, стресс и обеспеченность организма питательными веществами. По словам Дубровиной, «прокачать» иммунитет нельзя. Поддерживать его нормальную работу помогают сон, питание, физическая нагрузка с достаточным восстановлением, вакцинация и проветривание. Врач советует восполнять дефицит железа или витамина D только после его подтверждения.
Частые простуды могут быть связаны с высокой вирусной нагрузкой — например, при работе в медицине, поездках в общественном транспорте или частых контактах с детьми. Дубровина подчеркнула, что иммунитету важны своевременность и избирательность ответа, а не его сила. Избыточная реакция может приводить к аллергии, аутоиммунным заболеваниям и воспалению, пишут «Известия».