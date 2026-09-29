Россиянам объяснили, почему частые простуды не означают иммунодефицит

Частые простуды не всегда говорят об иммунодефиците: иногда причина в большом числе контактов с вирусами. Чрезмерная активность иммунной системы тоже может навредить, сообщает RuNews24.ru .

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры гигиены ИПМ Пироговского Университета Екатерина Дубровина пояснила, что врожденный иммунитет быстро реагирует на возбудителей, но не запоминает их. Приобретенный формируется после болезней и вакцинации: он распознает знакомые угрозы и помогает быстрее с ними справляться. Эти два механизма работают вместе.

На работу иммунной системы влияют наследственность, контакты с возбудителями, стресс и обеспеченность организма питательными веществами. По словам Дубровиной, «прокачать» иммунитет нельзя. Поддерживать его нормальную работу помогают сон, питание, физическая нагрузка с достаточным восстановлением, вакцинация и проветривание. Врач советует восполнять дефицит железа или витамина D только после его подтверждения.

Частые простуды могут быть связаны с высокой вирусной нагрузкой — например, при работе в медицине, поездках в общественном транспорте или частых контактах с детьми. Дубровина подчеркнула, что иммунитету важны своевременность и избирательность ответа, а не его сила. Избыточная реакция может приводить к аллергии, аутоиммунным заболеваниям и воспалению, пишут «Известия».