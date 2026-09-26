360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Аллерголог Болибок объяснил, как защититься от пылевых клещей в постели

    Врач Болибок: стирка белья раз в неделю помогает снизить риск аллергии

    Кашель, зуд и заложенность носа после долгого пребывания в постели могут указывать на аллергию на пылевых клещей. Врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, как уменьшить количество аллергенов в спальне, передает «Вечерняя Москва».

    По данным издания, за последние полгода россияне стали чаще обращаться к аллергологам с такими жалобами. Преимущественно это люди в возрасте от 23 до 29 лет. Болибок объяснил, что пылевые клещи могут размножаться в постельном белье.

    Клещи не кусают людей и не переносят инфекции. Аллергическую реакцию вызывают белки в продуктах их жизнедеятельности. Она может проявляться кашлем, чиханием, заложенностью носа и раздражением глаз, а в тяжелых случаях — приступами бронхиальной астмы.

    Болибок советует менять и стирать постельное белье не реже раза в неделю: даже стирка в прохладной воде заметно снижает количество аллергена. Стирка при температуре от 60 градусов с моющим средством, кипячение и полоскание помогают почти полностью очистить белье от клещей и продуктов их жизнедеятельности. Глажка тоже полезна, но при еженедельной смене белья необязательна. Врач также рекомендует регулярно пылесосить.

    Выявить аллергию помогают кожные пробы и анализы крови. При насморке терапевт может направить пациента к отоларингологу, при кашле и одышке — к пульмонологу.

    Читайте также

    Заммэра Ракова: более 1,5 миллиона человек начали проходить «Московский чекап»

    Опытный дайвер в Приморье совершил ошибку и перестал ходить

    Georg Wendt/dpa

    Ученые определили, какая физическая нагрузка повысит риск деменции

    Peter Steffen/dpa

    В России появятся национальные рекомендации по питанию

    Россиян предупредили о вреде использования смартфона в темноте

    IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen

    Онколог Каприн связал рост онкозаболеваний после COVID-19 с диспансеризацией

    Врач Базанов рассказал, кому можно ставить новую вакцину от ВПЧ

    Вакцинация

    Врач раскрыл, может ли холод спровоцировать ОРВИ

    Генетик развеял слухи об использовании «лишних» эмбрионов после ЭКО в косметологии

    Врач сравнил вред от пива и крепкого спиртного

    Global Look Press

    Ученый предупредил о риске новой пандемии

    В Сеченовском университете робот помог прооперировать пациента с пороком сердца