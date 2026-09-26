Аллерголог Болибок объяснил, как защититься от пылевых клещей в постели

Кашель, зуд и заложенность носа после долгого пребывания в постели могут указывать на аллергию на пылевых клещей. Врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, как уменьшить количество аллергенов в спальне, передает «Вечерняя Москва» .

По данным издания, за последние полгода россияне стали чаще обращаться к аллергологам с такими жалобами. Преимущественно это люди в возрасте от 23 до 29 лет. Болибок объяснил, что пылевые клещи могут размножаться в постельном белье.

Клещи не кусают людей и не переносят инфекции. Аллергическую реакцию вызывают белки в продуктах их жизнедеятельности. Она может проявляться кашлем, чиханием, заложенностью носа и раздражением глаз, а в тяжелых случаях — приступами бронхиальной астмы.

Болибок советует менять и стирать постельное белье не реже раза в неделю: даже стирка в прохладной воде заметно снижает количество аллергена. Стирка при температуре от 60 градусов с моющим средством, кипячение и полоскание помогают почти полностью очистить белье от клещей и продуктов их жизнедеятельности. Глажка тоже полезна, но при еженедельной смене белья необязательна. Врач также рекомендует регулярно пылесосить.

Выявить аллергию помогают кожные пробы и анализы крови. При насморке терапевт может направить пациента к отоларингологу, при кашле и одышке — к пульмонологу.