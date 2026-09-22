Биотехнолог Желянина предупредила о рисках травяных чаев

Травяные чаи и адаптогены могут влиять на давление, уровень сахара, печень и действие лекарств. Биотехнолог Елена Желянина призвала учитывать противопоказания и дозировки, сообщает aif.ru .

Желянина отметила, что натуральное происхождение не делает травы безопасными для всех. Концентрация активных веществ в добавках может различаться, а экстракты и капсулы действуют сильнее обычного чая. При аутоиммунных заболеваниях прием адаптогенов, включая ашваганду, нужно согласовывать с врачом.

Беременным, кормящим женщинам и детям не следует самостоятельно принимать лечебные травы: безопасность многих растений для этих групп не изучена. Осторожность также нужна при гипертонии, болезнях печени и почек. Женьшень, солодка, горький апельсин и эфедра могут повышать давление или взаимодействовать с препаратами.

Ромашковый чай относительно безопасен в обычных количествах, но избыток может вызвать тошноту, головокружение и аллергию, пишет RT.

Людям с реакцией на амброзию, хризантемы и бархатцы следует быть особенно внимательными. При сыпи, слабости, нарушениях пищеварения или сердцебиении прием трав нужно прекратить, а при тяжелой аллергии или затрудненном дыхании — обратиться за медицинской помощью.