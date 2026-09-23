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    Аллерголог Болибок связал пищевую аллергию у младенцев с антибиотиками

    Дети, получавшие антибиотики в первые два года жизни, чаще сталкиваются с пищевой аллергией. При этом связь не доказывает, что причиной стали именно лекарства, пояснил аллерголог Владимир Болибок, сообщает RT.

    Болибок сослался на исследование 2025 года: ученые Ратгерского университета изучили медкарты более 1 млн британских детей. По их данным, прием антибиотиков до двух лет был связан с повышением риска пищевой аллергии примерно на треть.

    Врач подчеркнул, что за назначением антибиотиков и развитием аллергии может стоять общий фактор. Например, особенности иммунной системы способны одновременно повышать восприимчивость ребенка к тяжелым инфекциям и склонность к аллергическим реакциям.

    Возможное влияние самих препаратов Болибок объяснил их действием на кишечный микробиом. В первые два года жизни полезные бактерии помогают иммунной системе учиться спокойно реагировать на пищевые белки, а антибиотики широкого спектра подавляют эти бактерии. После двух-трех лет микробиом становится устойчивее, поэтому связь между приемом препаратов и аллергией у детей старшего возраста выражена слабее.

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