Терапевт Лапа объяснила, как справиться с затяжным насморком и мокротой

Терапевт Людмила Лапа посоветовала промывать слизистые и использовать средства для разжижения мокроты. Лечение затяжных симптомов должен назначать врач после осмотра, сообщает Радио1 .

Лапа связала длительное течение респираторных заболеваний этой осенью с воздействием грибковой пыльцы и вирусов на слизистые оболочки. При затяжном насморке и мокроте она рекомендует промывать слизистые, делать содовые полоскания и применять препараты, поддерживающие щелочную среду.

По словам терапевта, такие средства помогают разжижать и выводить мокроту. Ингаляции тоже могут быть полезны, но людям с аллергией следует подходить к ним осторожно.

Лапа предупредила, что некоторые травы, в том числе эвкалипт, способны вызвать у аллергиков обострение. Врач подчеркнула: лечение нужно подбирать индивидуально после осмотра, пишут «Известия».