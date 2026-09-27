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    Терапевт Лапа объяснила, как справиться с затяжным насморком и мокротой

    Терапевт Людмила Лапа посоветовала промывать слизистые и использовать средства для разжижения мокроты. Лечение затяжных симптомов должен назначать врач после осмотра, сообщает Радио1.

    Лапа связала длительное течение респираторных заболеваний этой осенью с воздействием грибковой пыльцы и вирусов на слизистые оболочки. При затяжном насморке и мокроте она рекомендует промывать слизистые, делать содовые полоскания и применять препараты, поддерживающие щелочную среду.

    По словам терапевта, такие средства помогают разжижать и выводить мокроту. Ингаляции тоже могут быть полезны, но людям с аллергией следует подходить к ним осторожно.

    Лапа предупредила, что некоторые травы, в том числе эвкалипт, способны вызвать у аллергиков обострение. Врач подчеркнула: лечение нужно подбирать индивидуально после осмотра, пишут «Известия».

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