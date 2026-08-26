Врач Шрамко назвала опасные при аллергии на амброзию продукты

Врач медицинской профилактики Яна Шрамко предупредила о перекрестной аллергии на дыню, арбуз, огурцы, кабачки и бананы в период цветения амброзии, сообщают «Краснодарские известия» .

Шрамко напомнила, что амброзия цветет на Кубани с конца июля до заморозков. Ее пыльца разносится ветром на сотни километров, поэтому уничтожение сорняка на участке не всегда защищает от аллергии.

Поллиноз может вызвать насморк, заложенность носа, чихание, зуд и покраснение глаз, слезотечение, кашель и першение в горле. В тяжелых случаях заболевание обостряет бронхиальную астму.

В период цветения у некоторых людей возникают перекрестные реакции на дыню, арбуз, огурцы, кабачки и бананы. При зуде или отеке во рту после этих продуктов нужно обратиться к врачу. Шрамко посоветовала следить за картой пыльцы, гулять после дождя, использовать очки и назальные фильтры, а после улицы принимать душ и промывать нос. При отеке лица, шеи или затрудненном дыхании требуется срочная медицинская помощь, передает RT.