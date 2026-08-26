Россиян предупредили о позднем сезоне аллергии

Иммунолог Москаева: сезон аллергии в России может продлиться до конца сентября

Сезон аллергии в этом году может завершиться позже обычного. При холодной погоде симптомы ослабнут только к концу сентября. Однако у некоторых людей они могут сохраняться и дольше из-за плесневых грибков, рассказала 360.ru аллерголог-иммунолог Елена Москаева.

Врач подчеркнула, что интенсивность проявлений аллергии зависит от концентрации пыльцы в воздухе. После дождя ее часть оседает, поэтому людям обычно становится легче. Но у пациентов с высокой чувствительностью признаки могут сохраняться.

«Полностью, скорее всего, симптомы не уйдут, и как только дожди прекратятся, они могут возобновиться — и так до конца цветения пыльцы», — пояснила Москаева.

Эксперт отметила, что точные сроки окончания сезона будут зависеть от погоды. Обычно пыльца исчезает после первых устойчивых заморозков. При этом осенью дополнительным источником аллергии становятся споры плесневых грибков, которые поднимаются в воздух из почвы.

«При очень теплой погоде сезон иногда затягивается до середины октября. Но сейчас погода более холодная, поэтому, скорее всего, сезон будет типичным, и к концу сентября должно стать легче», — сказала аллерголог.

Симптомы, вызванные плесневыми спорами, могут беспокоить людей вплоть до появления снежного покрова. После установления снега их концентрация в воздухе снижается, и самочувствие аллергиков улучшается.

Ранее россиянам рекомендовали выбирать к 1 сентября букеты из сезонных цветов с ненавязчивым ароматом. Такие композиции реже вызывают аллергию и головную боль.