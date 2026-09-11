Распространенная привычка при отходе ко сну оказалась вредной для здоровья

Стресс от засыпания при включенном свете негативно сказывается на работе организма и может привести к развитию сердечной недостаточности. Об этом сообщила газета The Sun .

Ученые Тулейнского университета в Новом Орлеане попросили 11 тысяч британцев в течение недели носить на запястьях датчики освещенности, чтобы понять, настолько темно в их спальнях. Через три года этих же людей направили на МРТ сердца.

«Это первое исследование такого рода, и оно показывает, что воздействие более высоких уровней света в ночное время связано с ремоделированием сердца. <…> Таким образом наш организм адаптируется к стрессу, но в конечном итоге это ослабляет сердце и может привести к сердечной недостаточности», – сообщил процессор Лу Ци.

Ранее врач-сомнолог Елена Баранова рекомендовала спать без маски и берушей. По ее словам, нужно искать истинную причину проблем со сном.