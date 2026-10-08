Сомнолог Царева рассказала, как справиться с сонливостью при сокращении светового дня

Световой день за октябрь сократится на два часа 16 минут и к концу месяца составит 9 часов 19 минут. Об этом «Вечерней Москве» сообщила невролог-сомнолог Елена Царева.

По ее словам, свет — главный регулятор внутренних биоритмов человека. Биологические часы синхронизируются со световым днем и определяют время засыпания и пробуждения, поэтому сокращение светового дня и снижение интенсивности освещения влияют на уровень сонливости, длительность сна, а также время начала и окончания сна.

«Этот процесс напрямую связан с выработкой мелатонина: чем больше света, тем меньше вырабатывается гормон и сложнее засыпает человек. Чем меньше света, тем мелатонина больше — и отход ко сну протекает быстрее», — пояснила Царева.

Минимизировать последствия сокращения светового дня, по словам сомнолога, можно несколькими способами. В их числе — восполнение дефицита света с помощью искусственного освещения. Яркие лампы помогут тем, кто страдает от избыточной сонливости или тяжело просыпается из-за позднего восхода солнца. Важно учитывать и цвет освещения: яркий холодный свет продлит время бодрствования, отодвинув засыпание примерно на полтора часа, а утром поможет быстрее проснуться.