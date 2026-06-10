Сомнолог Яковлев предупредил о вреде сна при включенном свете

Сомнолог Скандинавского Центра Здоровья Борис Яковлев рассказал «Газете.Ru» , что слабые источники света во время сна могут негативно влиять на обмен веществ и сердечно-сосудистую систему.

По словам специалиста, в сетчатке глаза есть клетки, которые улавливают свет даже через сомкнутые веки. Они передают сигнал в участок мозга, отвечающий за биологические часы. Этот участок воспринимает освещение как наступление утра и блокирует выработку мелатонина — гормона сна, отметило ИА НСН.

Мелатонин выполняет множество функций: обеспечивает глубину отдыха, контролирует чувствительность тканей к инсулину, оказывает антиоксидантное воздействие и поддерживает иммунитет. Когда концентрация мелатонина снижается из-за ночного освещения, все эти процессы могут нарушиться.