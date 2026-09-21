Психиатр Рудковский предупредил о риске психоза при бессоннице

Длительное отсутствие сна может вызвать спутанность сознания, подозрительность и нарушения восприятия у предрасположенных к этому людей. Врач психиатр-нарколог Антон Рудковский призвал обращаться за срочной помощью при галлюцинациях и дезориентации, сообщает Life.ru .

После одной бессонной ночи обычно снижаются скорость реакции и концентрация, рассказал Рудковский. Если человек почти не спит несколько ночей, ему становится труднее отделять важные сигналы от фоновых. Могут появиться тревога, раздражительность, провалы внимания, ощущение нереальности и ошибки восприятия.

У некоторых людей возникают кратковременные галлюцинации. Однако бессонница сама по себе не означает развитие шизофрении. Риск зависит от индивидуальной предрасположенности, психических расстройств, употребления алкоголя, стимуляторов, лекарств и наличия соматических заболеваний.

«Срочная оценка нужна, если человек не спит несколько суток, становится дезориентированным, слышит или видит то, чего нет, резко подозрителен, чрезмерно возбужден, совершает рискованные поступки или представляет угрозу», — сказал Рудковский.

Специалист посоветовал не пытаться справиться с недосыпом энергетиками, стимуляторами, алкоголем или случайными снотворными. При выраженной нехватке сна нельзя садиться за руль и работать с опасным оборудованием. При обычной бессоннице врач рекомендовал соблюдать стабильное время подъема, сократить дневной сон и вечернее воздействие света и стимуляторов.