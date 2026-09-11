EHJ: ночное освещение может быть опасно для сердца

Ученые обнаружили связь между воздействием света в ночное время и изменениями в структуре сердца. Результаты исследования опубликовали в журнале European Heart Journal (EHJ), сообщил RuNews .

В эксперименте участвовали более 11 тысяч человек из британского проекта UK Biobank. На протяжении недели они носили датчики на запястье, которые измеряли уровень освещенности ночью. Спустя примерно три года участникам провели МРТ сердца.

Выяснилось, что у людей, подвергавшихся ночью воздействию света интенсивностью более трех люкс, стенка левого желудочка утолщалась, а пространство внутри него уменьшалось по сравнению с теми, кто спал в темноте. Также у них обнаружили снижение способности сердечной мышцы нормально деформироваться при сокращении и изменения в правом желудочке и левом предсердии.

Такие перестройки сердца могут возникать в ответ на хроническую нагрузку и со временем способствовать ухудшению его работы. Исследователи считают, что ночное освещение может быть недооцененным фактором риска для сердечно-сосудистой системы. Они предполагают, что уменьшение количества света во время сна может стать простым способом ее защиты.