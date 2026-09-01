Подмосковный педиатр Полканова: дефицит сна может ослабить иммунитет ребенка

Хроническая нехватка сна у детей давно перестала быть просто причиной утренних капризов. Педиатр, заведующая консультативно-диагностическим отделением № 2 поликлиники № 2 Мытищинской больницы Зинаида Полканова рассказала о физиологичных нормах отдыха.

Дефицит сна может ослаблять иммунитет, что оборачивается респираторными инфекциями в начале учебного года, а также ухудшение когнитивных функций и эмоциональная нестабильность.

Сколько должен спать ваш ребенок? Потребность во сне индивидуальна, но есть четкие границы, продиктованные выработкой гормонов роста и созревания нервной системы.

Детям от трех до шести лет требуется от 10 до 13 часов отдыха, при этом если дневной сон уже исключен, ночью необходимо стабильно спать 11–12 часов. Младшим школьникам нужно от девяти до 12 часов.

Подросткам старше 13 лет необходимо восемь-десять часов сна — их биологические часы замедляют выработку мелатонина, делая поздний отход ко сну естественным, однако для здоровья мозга норма остается прежней. Главный сигнал дефицита сна — способность проспать на два-три часа дольше обычного в выходной день или невозможность разбудить ребенка утром.

Свет экранов смартфонов блокирует синтез мелатонина, сообщая мозгу о наступлении дня, причем этот эффект сохраняется до полутора часов после использования гаджета. Поэтому за час до отбоя все устройства должны быть выключены, включая телевизор на фоне.

Лучше предложить альтернативу: аудиосказку, бумажную книгу или тихую беседу перед сном.

Процесс засыпания требует строгого алгоритма. Активные игры постепенно прекращаются, верхний свет сменяется локальными теплыми светильниками.

Затем следуют гигиенические процедуры и легкий массаж стоп, который стимулирует выброс окситоцина. Следующие 15 минут нужны для эмоционального сближения через чтение одной главы книги или объятия без нравоучений и обсуждения школьных оценок.

Завершающие пять минут ребенок проводит в кровати под монотонные поглаживания по спине и успокаивающие фразы.