Врач Гнездова объяснила, как справиться с ранним восходом солнца для качественного сна

При наступлении ранних восходов солнца организм может столкнуться с недостатком мелатонина — гормона сна, который вырабатывается исключительно в полной темноте. Врач Елена Гнездова сообщила РИАМО , что в такие периоды мозг не успевает синтезировать достаточное количество мелатонина, что приводит к десинхронозу: нарушается сон, ухудшается метаболизм и снижается концентрация внимания в течение дня.

Для решения этой проблемы важно искусственно контролировать освещение в спальне. Окна следует закрыть шторами блэкаут, которые полностью блокируют утренний свет, а для сна рекомендуется использовать плотную анатомическую маску.

За два часа до сна необходимо исключить воздействие синего спектра света от экранов устройств, так как он разрушает начальную стадию выработки мелатонина. Дополнительно рекомендуется снизить температуру в спальне до 18 градусов — это поможет организму настроиться на сон, компенсируя недостаток темноты.

По утрам важно резко менять освещение: сразу после пробуждения нужно открыть шторы, чтобы свет воздействовал на сетчатку глаз. Это остановит выработку остаточного мелатонина и запустит синтез кортизола, что поможет настроить биологические часы организма, передает RT.