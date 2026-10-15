Сомнолог Царева назвала долгий сон признаком проблем со здоровьем

Резкое увеличение продолжительности сна обычно является следствием нарушений в организме, а не их причиной. Об этом RT сообщила невролог-сомнолог кандидат медицинских наук Елена Царева.

По словам специалиста, сон свыше 12 часов или внезапный рост потребности в отдыхе указывает на дефицит ресурсов. Организм пытается компенсировать нагрузки на фоне стресса, депрессии, бессонницы или остановок дыхания.

Царева предупредила, что некачественный сон активизирует выработку адреналина и других гормонов стресса. Это приводит к повышению давления и грозит развитием аритмии, инфаркта или инсульта. Кроме того, сбой влияет на баланс гормонов сытости и голода, провоцируя переедание по вечерам, набор веса и диабет.