Сомнолог Новиков рассказал, что регулярный сон при свете повышает риск ожирения

Привычка оставлять включенными телевизор или ночник может привести к проблемам со здоровьем. Даже слабое освещение во время сна способно нарушить работу внутренних биологических часов. Врач-сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков объяснил Life.ru , что свет подавляет выработку мелатонина — гормона сна.

По словам врача, свет активирует ганглиозные клетки сетчатки, блокируя сигнал «ночь» для циркадных ритмов организма. Это может привести к тому, что человеку будет сложнее заснуть, сон станет более поверхностным, а пробуждения — более частыми.

Максим Новиков подчеркнул, что нет безопасного уровня света во время сна, оптимальной считается полная темнота. Даже освещение в 1–3 люкса способно влиять на организм, снижая выработку мелатонина на 20–30%. Врач рекомендовал использовать плотные шторы или маску для глаз, особенно это важно для детей и пожилых людей.

Наиболее вредными считаются экраны смартфонов и телевизоров, которые излучают синий свет с длиной волны 450–480 нанометров. Он в два-пять раз сильнее подавляет выработку мелатонина, чем желтый свет обычного ночника. Максим Новиков посоветовал выключать гаджеты минимум за один-два часа до сна. Если нужен ночник, лучше выбирать модель с красным спектром — он меньше влияет на циркадные ритмы.

Регулярный сон при свете может повысить риск ожирения, снизить чувствительность тканей к инсулину и увеличить вероятность развития сахарного диабета второго типа. Также это может привести к депрессии, нарушениям менструального цикла у женщин, ослаблению иммунитета и повышению риска гипертонии.