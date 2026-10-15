Food & Function: ученые нашли вещество, снижающее воспаление печени при недосыпе

Исследователи обнаружили природное соединение диосгенин, которое может уменьшать вызванные нехваткой сна воспаление печени и нарушения работы кишечника. Результаты работы опубликованы в журнале Food & Function .

Ученые проанализировали 265 природных соединений и выбрали наиболее перспективное — диосгенин. Оно содержится в растениях рода диоскорея, некоторые представители которого известны как дикий ямс, пишет «Ридус».

В эксперименте на мышах с искусственно созданным дефицитом сна на 24 часа у животных развились воспаление печени и кишечника. Также нарушился состав кишечной микрофлоры, а стенки кишечника стали более проницаемыми для вредных веществ. В результате в печень проникало больше бактериальных токсинов, что могло усиливать воспалительные процессы.

У мышей, получавших предварительно диосгенин, степень повреждений оказалась меньше. Соединение способствовало снижению воспаления, поддержанию барьерной функции кишечника и частичному восстановлению баланса кишечной микрофлоры.

Дополнительные исследования подтвердили, что кишечные бактерии играют ключевую роль в повреждении печени из-за нехватки сна. По мнению исследователей, диосгенин может стать основой для создания средств, защищающих организм от последствий недосыпа.