Россиян предупредили об опасности лечения живыми жуками-знахарями

Поедание живых жуков-знахарей не имеет доказанной лечебной эффективности и может вызвать отравление. Биолог Илья Гомыранов и инфекционист Марият Мухина объяснили риски популярного в Сети метода, передает «Вечерняя Москва» .

Сторонники метода разводят насекомых дома и едят их для лечения артроза, подагры и других болезней. Они увеличивают число жуков с одного до 30 в день, а затем снижают его в обратном порядке. При этом некоторые отказываются от назначенных врачами препаратов.

Биолог Илья Гомыранов пояснил, что жуки-знахари относятся к семейству чернотелок. Для защиты от хищников они вырабатывают токсичные хиноны. Их секрет имеет резкий запах, раздражает слизистые оболочки и может вызвать отравление.

Инфекционист, доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала, что сторонники метода приписывают выделениям жуков способность стимулировать иммунитет и подавлять воспаление. Научных подтверждений этому нет.

Врач пояснила: большая часть белков и сложных молекул расщепляется в пищеварительном тракте и не достигает суставов в исходном виде. Данных о том, что метаболиты этих насекомых воздействуют на разрушение хряща или механизмы воспаления при артрозе, также нет.