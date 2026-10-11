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    Врач предупредил об опасности вяжущей хурмы

    Бернацкий: вяжущая хурма повышает риск развития непроходимости кишечника

    Фото: РИА «Новости»

    Вяжущие сорта хурмы могут повысить риск кишечной непроходимости, особенно у людей с ослабленной моторикой желудка и кишечника. Об этом заявил гастроэнтеролог и диетолог Национального медицинского центра онкологии имени Н. Н. Петрова Артур Бернацкий в беседе с ИС «Вести».

    По словам специалиста, вяжущие вещества и клетчатка кожуры способны задерживаться в пищеварительном тракте. Это особенно опасно для людей с нарушенной моторикой желудка и кишечника: волокна могут сформировать плотный сгусток и затруднить продвижение пищи.

    Бернацкий посоветовал выбирать мягкие сорта хурмы и есть только мякоть, которая легче проходит по пищеварительному тракту.

    «Есть люди, у которых слабая моторика желудка, кишечника, а это риски развития непроходимости на фоне формирования комка, который состоит из этой клетчатки», — сказал Бернацкий.

    Ранее диетолог Елена Соломатина напомнила, что хурма содержит бета-каротин, необходимый для поддержки иммунитета и здоровья слизистых.