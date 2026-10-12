В Приморье врачи удалили у женщины опухоль объемом 13 литров

Во Владивостоке врачи роддома № 3 удалили у 56-летней женщины опухоль, которая заняла всю брюшную полость и достигла диафрагмы. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

По словам медиков, новообразование было размером больше двух баскетбольных мячей и весило около 10 килограммов. Во время операции удалили около 13 литров жидкости.

«Важно ежегодно проходить диспансеризацию и посещать гинеколога даже в менопаузе. Женщина обратилась, когда качество жизни заметно ухудшилось из-за быстрого роста опухоли. Своевременные обследования позволяют выявлять такие патологии на ранних стадиях и успешно лечить», — отметила главный врач роддома № 3 Светлана Сагайдачная.

После операции врачи выписали пациентку домой. Гигантскую опухоль отправили на гистологическое исследование, чтобы уточнить диагноз.

Ранее в Красноярске кардиохирурги удалили 57-летнему пациенту огромную опухоль сердца, занимавшую почти всю полость левого предсердия.