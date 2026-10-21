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    Ревматолог Глебова назвала причины утренней скованности пальцев

    Врач Глебова: стойкая припухлость суставов требует осмотра специалиста

    Скованность пальцев по утрам может указывать на остеоартрит или воспалительное заболевание суставов. Об этом рассказала врач-ревматолог Скандинавского Центра Здоровья Лейсан Глебова, сообщает RT.

    По одному симптому диагноз поставить нельзя, предупредила врач. Важно учитывать длительность скованности, боль и припухлость, какие суставы беспокоят и помогает ли движение.

    При остеоартрите скованность обычно проходит в течение получаса, а боль в суставах кистей усиливается после нагрузки. Если пальцы плохо двигаются несколько часов, суставы заметно припухли и кисть трудно сжать в кулак, нужно исключить воспалительное заболевание, в том числе ревматоидный артрит. При нем часто страдают обе кисти, но симметрия не обязательна.

    Глебова посоветовала в ближайшее время обратиться к ревматологу, если припухлость сохраняется или длительная скованность повторяется каждый день. Особенно важно не откладывать осмотр при опухании мелких суставов кистей.

    Врач осмотрит суставы и при необходимости назначит анализы крови и снимки кистей. Даже нормальные результаты обследований не отменяют необходимости оценить стойкую припухлость у специалиста.

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