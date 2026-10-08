Эндокринолог Лазуренко рассказала, как сохранить мышцы после 40 лет

Регулярные силовые упражнения помогают противостоять возрастному ослаблению мышц. При этом для поддержания физической формы необязательно заниматься с тяжелыми весами. Ою этом в беседе с 360.ru рассказала врач-эндокринолог, диетолог и терапевт Наталья Лазуренко.

Специалист объяснила, что состояние мышечной ткани определяется не только возрастом. Существенную роль играют привычный уровень активности, питание и наличие хронических заболеваний.

«После 35 лет мы говорим о возрастной инволюции мышечной ткани, и она будет прямо пропорционально зависеть от образа жизни, от качества физической активности, кратности проведения физической активности, наличия сопутствующих заболеваний, ожирения в том числе», — отметила врач.

По словам Лазуренко, для укрепления мышц важно выделять время именно на силовые упражнения. Нагрузку следует выбирать с учетом физической подготовки, постепенно увеличивая ее по мере привыкания организма.

«Физическая нагрузка в виде силовой нагрузки должна быть обязательно не реже чем один-два, а лучше даже три раза в неделю», — посоветовала специалист.

Еще одно условие сохранения мышц — достаточное количество белка в рационе. Врач назвала ориентир в 1,2–1,6 грамма на килограмм расчетной идеальной массы тела, отметив важность полноценного питания.

Снижение мышечной силы может долго оставаться незаметным и со временем привести к развитию саркопении. Почему вес при этом иногда не меняется, чем опасно заболевание и как его вовремя распознать — в материале 360.ru.