Анастасия Ракова: в Москве упростили выдачу лекарств после инфаркта и инсульта

В Москве внедрили новую систему выдачи лекарств для пациентов, которые перенесли инфаркт и инсульт. Первый запас льготных препаратов на 30 дней они получают сразу во время выписки из стационара. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам Анастасии Раковой, анализ данных показал, что не все пациенты, перенесшие инфаркт или инсульт, вовремя начинают необходимую терапию в первый месяц после выписки.

«Поэтому мы изменили подход, и теперь первый запас льготных препаратов на 30 дней пациент получает непосредственно при выписке из стационара. Это позволяет сразу начать необходимое лечение и повышает вероятность того, что пациент будет соблюдать назначенную терапию», — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.

Если же льготу не оформили, это делают во время госпитализации. Информация о выписке автоматически передается в поликлинику, благодаря чему врач видит пациента и в дальнейшем заранее продлевает рецепт. При необходимости специалист связывается с человеком через сервис телемедицины, а в случае жалоб или недомогания его приглашают на очный прием.